Biden empfängt vor Nato-Gipfel Schwedens Regierungschef in Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) -Eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Litauen will US-Präsident Joe Biden Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson im Weißen Haus empfangen. Bei dem Gespräch am Mittwoch soll es nach Angaben der US-Regierungszentrale unter anderem um den angestrebten Beitritt Schwedens zu dem Militärbündnis gehen, für den noch immer die Zustimmung der Türkei und Ungarns fehlt.