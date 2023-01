Biden kommt in Grenzstadt El Paso an - Gouverneur übt scharfe Kritik

EL PASO (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden ist zu seinem ersten Besuch in seiner Amtszeit an der Südgrenze der USA im Bundesstaat Texas angekommen. In der Grenzstadt El Paso erwartete ihn am Sonntagnachmittag (Ortszeit) eine eher kühle Begrüßung des republikanischen Gouverneurs Greg Abbott. Dieser überreichte Biden bei dessen Ankunft am Flughafen einen Brief, in dem er dem demokratischen Präsidenten eigenen Angaben zufolge schwere Vorwürfe macht. "Ihr heutiger Besuch an unserer Südgrenze zu Mexiko ist 20 Milliarden Dollar zu wenig und zwei Jahre zu spät", heißt es in dem Schreiben.