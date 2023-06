 Biden lobt China-Besuch seines Außenministers

WASHINGTON/PEKING (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden hat sich sehr zufrieden mit dem Besuch seines Außenministers in China gezeigt. Antony Blinken habe einen "verdammt guten Job gemacht", sagte Biden am Montag (Ortszeit) bei einem Besuch US-Bundesstaat Kalifornien. Es seien Fortschritte gemacht worden. "Wir sind hier auf dem richtigen Weg." Blinken war der höchste US-Besucher in China seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021.

WASHINGTON/PEKING Zum Abschluss seiner zweitägigen Gespräche hatte Blinken gesagt, beide Seiten stimmten überein, "dass wir unsere Beziehung stabilisieren müssen". Als besondere Geste empfing ihn sogar Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, was protokollarisch ungewöhnlich war. Bei seinem Treffen mit Blinken sprach Xi Jinping von "Fortschritten" durch den Besuch. Beide Seiten hätten "Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt". Die USA und China streiten unter anderem über Handelsfragen, die chinesische Rückendeckung für Russlands Präsident Wladimir Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, Chinas Territorialansprüche im Süd- und Ostchinesischen Meer und dessen Drohungen gegenüber der demokratischen Inselrepublik Taiwan. Auch der Austausch zwischen Peking und Berlin kommt wieder in Schwung: Der neue chinesische Regierungschef Li Qiang begann in Berlin einen Deutschland-Besuch mit einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. An diesem Dienstag folgen Regierungskonsultationen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministern beider Seiten.