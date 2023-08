Biden reguliert US-Investitionen in sensible Technologien in China WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Regierung will bestimmte Investitionen aus den USA in China regulieren, um sensible Technologien zu schützen. Präsident Joe Biden erließ am Mittwoch nach Angaben der Regierung ein entsprechendes Dekret./trö/DP/he 09.08.2023 - 22:07 Uhr Kommentieren Jetzt teilen Jetzt teilen dpa Startseite E-Mail Pocket Flipboard

