Biden will bei Nordamerika-Gipfel über Migration und Drogen sprechen

WASHINGTON (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden will auf seiner bevorstehenden Mexiko-Reise nach Angaben des Weißen Hauses vor allem über Migration, Drogenhandel und den Klimawandel sprechen. Auf seiner ersten Auslandsreise im neuen Jahr wird Biden in der kommenden Woche in Mexiko-Stadt bei einem Nordamerika-Gipfel auf Mexikos Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und Kanadas Premierminister Justin Trudeau treffen.