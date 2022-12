Biden will Ernährungs-Partnerschaft mit Afrikanischer Union

WASHINGTON (dpa-AFX) -Angesichts der Ernährungskrise in Teilen Afrikas wollen die Vereinigten Staaten eine strategische Partnerschaft mit der Afrikanischen Union eingehen. "Wir schließen uns zusammen, um ein widerstandsfähigeres Lebensmittelsystem zu schaffen und die Art und Weise zu verbessern, wie Gemeinschaften ihre eigenen Lebensmittel anbauen, verkaufen und kaufen können", sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag zum Ende eines Gipfels mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs in Washington.