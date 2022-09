 Biden zu nuklearen Drohungen: Atomkrieg kann nicht gewonnen werden

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden hat nukleare Drohungen von Russland, Nordkorea und anderen Ländern scharf verurteilt. "Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden", warnte Biden in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Mittwoch in New York. Aber es gebe beunruhigende Trends und Russland spreche "unverantwortliche Drohungen" aus, so Biden. China betreibe eine "noch nie da gewesene Aufrüstung". Nordkorea verstoße weiterhin "in eklatanter Weise gegen die UN-Sanktionen". Biden fügte hinzu: "Wir werden nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelangt." Diplomatie sei der beste Weg, das zu erreichen.