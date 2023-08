 Bleibende Nebenwirkung: Impfschaden? So beantragen Betroffene Entschädigung

Impfschaden? So beantragen Betroffene Entschädigung

Der Nutzen überwiegt bei Weitem das Risiko: So ist es bei zugelassenen Impfstoffen vorgesehen. Das bedeutet aber nicht, dass es in Einzelfällen nicht doch mal zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch eine Impfung kommen kann. Alles, was dann über das „übliche Ausmaß einer Impfreaktion” hinausgeht, bezeichnet man als Impfschaden.