 Blitzermarathon: Polizei geht in mehreren Bundesländern gegen Temposünder vor

Polizei geht in mehreren Bundesländern gegen Temposünder vor

Die Polizei geht in dieser Woche in mehreren Bundesländern verstärkt gegen Raser auf den Straßen vor. An diesem Montag startet die europaweite Verkehrsaktion „Speedmarathon”, wie das europäische Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol” mitteilte. Fahrer müssen sich deshalb auf vermehrte Kontrollen einstellen.