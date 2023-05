 BMW beschließt weiteres Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Der Autobauer BMW will eigene Aktien im Wert von weiteren zwei Milliarden Euro zurückkaufen. Der Erwerb soll im Anschluss an das erste Aktienrückkaufprogramm dieser Art starten, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend mitteilte. Derzeit läuft noch ein Programm, mit dem die Münchener ebenfalls für bis zu zwei Milliarden Euro Aktien erwerben wollen.

MÜNCHEN Mit dem zweiten Rückkauf sollen auch wieder die im Dax notierten Stammaktien und Vorzugsaktien erworben werden, bei den Vorzügen gilt aber eine Grenze von bis zu 350 Millionen Euro. Der nun angekündigte Rückkauf soll spätestens bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Die Aktien will BMW hauptsächlich einziehen, sie können aber auch für Beschäftigte des Konzerns als Vergütung verwendet werden. Unternehmen verwenden Aktienrückkäufe oft, um die am Kapitalmarkt viel beachtete Kennziffer des Gewinns je Aktie zu steigern. Der Gesamtgewinn verteilt sich dadurch auf weniger Anteilscheine.