BMZ kündigt neue Nachhaltigkeitskonferenz für 2024 in Hamburg an

BERLIN (dpa-AFX) -Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) hat eine neue internationale Nachhaltigkeitskonferenz für das Jahr 2024 in Hamburg angekündigt. Die Hamburg Substainability Conference (HSC) soll Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus dem Globalen Norden und Süden an einen Tisch bringen, "um gemeinsam Lösungen für die notwendige sozial-ökologische Transformation zu entwickeln", teilte das BMZ am Freitag mit. Auch Vertreter aus Privatwirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen sollen daran teilnehmen.