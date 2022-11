 Boeing fällt bei Flugzeugauslieferungen wieder zurück

ARLINGTON (dpa-AFX) -Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Oktober deutlich weniger Passagier- und Frachtmaschinen an seine Kunden übergeben als im September. Mit 35 Auslieferungen fiel der Konzern wieder auf das Niveau vom August zurück, wie er am Dienstag in Arlington mitteilte. Im September hatte der Hersteller 51 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Unterdessen holte Boeing neue Bestellungen über 122 Jets herein. Stornierungen gab es nicht.