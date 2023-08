 Börse in Frankfurt: Aktienmarkt weiter schwach - Konjunktursorgen belasten

Börse in Frankfurt

Weiter schwelende Konjunktursorgen haben vor dem Wochenende auf der Stimmung am deutschen Aktienmarkt gelastet. Der Dax fiel am Freitag bis zum Nachmittag um 0,70 Prozent auf 15.883,88 Punkte. Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen sank am Freitag um 0,42 Prozent auf 28.213,82 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte mehr als ein Prozent ein.