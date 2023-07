 Börse in Frankfurt: Dax auf Rekordhoch

Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Freitag sein erst sechs Wochen altes Rekordhoch übertrumpft. Er kletterte am frühen Nachmittag um 0,14 Prozent auf 16.429,36 Punkte. Bereits tags zuvor war der deutsche Leitindex von der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone und den USA befeuert worden.