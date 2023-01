 Börse in Frankfurt: Dax gibt nach

Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch trotz verbesserter Konjunkturaussichten im Handelsverlauf unter Druck geraten. Zwar besserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zu Jahresbeginn erneut, doch stieg das Ifo-Geschäftsklima im Januar nicht ganz so stark wie erwartet. Die Reaktionen von Experten auf die Daten fielen durchwachsen aus.