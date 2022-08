 Börse in Frankfurt: Dax gibt weiter nach

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Montag weiter vorsichtig agiert. Der Leitindex Dax weitete seine in der letzten Woche erlittenen Verluste etwas aus und gab am Morgen um 0,48 Prozent auf 13.479,29 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel im frühen Handel um 0,59 Prozent auf 26.824,81 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent.

Frankfurt/Main Am Aktienmarkt wirft das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming bereits seine Schatten voraus. Anleger spekulieren, dass die US-Notenbank weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Entsprechend halten sich die Investoren aktuell erst einmal mit Engagements zurück.

