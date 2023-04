Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: dpa) Dax Börse in Frankfurt Dax kämpft sich ins Plus - SAP treibt an Der Dax hat am Freitag zugelegt. Der Leitindex schloss 0,54 Prozent höher bei 15.881,66 Punkten. Auf Wochensicht erkämpfte er sich ein Plus von einem knappen halben Prozent. Angetrieben wurde der Dax vor dem Wochenende von Kursgewinnen beim Index-Schwergewicht SAP und ermutigenden Wirtschaftsdaten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stand am Ende 0,02 Prozent tiefer bei 27.742,32 Zählern. 21.04.2023 - 18:16 Uhr Kommentieren Jetzt teilen Jetzt teilen dpa Frankfurt/Main SAP-Aktien stiegen um 5,2 Prozent. Analysten bemängelten zwar mit Blick auf die Quartalsbilanz des Software-Konzerns, dass das wachstumsträchtige Cloud-Geschäft etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Sie lobten aber die Auftragsentwicklung. Papiere von Mercedes-Benz legten um 1,4 Prozent zu. Zu den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen merkte die Bank JP Morgan an, diese verdeutlichten die große Preissetzungsmacht des Autobauers und mithin die Profitabilität. Im MDax waren Kion und Jungheinrich die größten Verlierer mit minus 3,9 beziehungsweise minus 2,3 Prozent. Die beiden auf Lagertechnik und Lieferketten spezialisierten Unternehmen gelten als besonders konjunkturabhängig und litten unter der mauen Industriestimmung in der Eurozone. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss 0,54 Prozent höher bei 4408,59 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um ein halbes Prozent, während der britische FTSE 100 nur leicht zulegen konnte. In New York kam der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss kaum vom Fleck. Der Euro notierte nach einem recht schwankungsanfälligen Handel zuletzt wenig verändert bei 1,0971 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0978 Dollar fest. Auf dem Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,52 Prozent am Vortag auf 2,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,2 Prozent auf 125,36 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,32 Prozent auf 133,68 Zähler. Startseite E-Mail Pocket Flipboard

