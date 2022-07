 Börse in Frankfurt: Dax legt zum Wochenausklang kräftig zu

Mit kräftigen Kursgewinnen hat der Dax am Freitag eine schwache Börsenwoche beendet. Marktbeobachter sprachen von Käufen durch Schnäppchenjäger, Rückenwind gab es auch von einer ebenfalls positiven Wall Street im Zuge robuster US-Konjunkturdaten.

Frankfurt/Main Der deutsche Leitindex baute im späten Handel sein Plus aus und ging mit einem Aufschlag von 2,76 Prozent auf 12.864,72 Punkte ins Wochenende - womit er den Wochenverlust auf etwas mehr als ein Prozent verringerte. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte um 2,21 Prozent auf 25.557,64 Punkte zu.

An den anderen europäischen Leitbörsen ging es nach deutlichen Vortagesverlusten ebenfalls klar aufwärts: Der EuroStoxx 50 kletterte um 2,4 Prozent. Starke Zuwächse verbuchten auch die Börsen in Paris und London. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit zwei Prozent im Plus.

Anders als am Vortag ließen nunmehr auch die durchwachsenen Quartalsberichte weiterer USA-Großbanken die Anleger hierzulande kalt. Am Donnerstag hatten noch enttäuschende Zahlen der Branchenvertreter den Dax belastet.

Lufthansa preschte in der Berichtssaison mit vorläufigen Quartalsergebnissen vor: Der Fluggesellschaft gelang im zweiten Jahresviertel die Rückkehr in die schwarzen Zahlen, dem starken Fracht- und Wartungsgeschäft sei Dank. Für die Aktie bedeutete dies beim Schlussgong ein Plus von fast sieben Prozent und den ersten Platz im MDax.

Im Einklang mit der europaweit starken Kurserholung im Autosektor gehörten im Dax die Aktien von Volkswagen und der Konzernholding Porsche SE mit Anstiegen von gut fünfeinhalb beziehungsweise knapp fünf Prozent zu den besten Indexwerten - noch ergänzt vom Autozulieferer Continental, der ähnlich stark abschnitt. Die Premium-Autobauer Mercedes-Benz und BMW folgten mit nur etwas Abstand mit jeweils rund vier Prozent Plus.

Im Umfeld des Volkswagen-Konzerns warten die Anleger nunmehr gespannt auf einen Kapitalmarkttag, der am kommenden Montag von der unter der Porsche AG firmierenden VW-Sportmagenmarke ansteht. Um diese ranken sich schon lange Spekulationen über einen Börsengang.

In den hinteren Börsenreihen verloren Drägerwerk-Titel knapp zwei Prozent - der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern hatte zuvor über einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang berichtet. Das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen habe „ein weiteres Horror-Quartal” hinter sich, schrieb ein Händler. Der gleichwohl bestätigte Jahresausblick konnte die Anleger offenkundig nicht versöhnen.

Der Euro stieg zuletzt auf knapp 1,0087 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0059 Dollar festgesetzt.

Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen fiel von 1,09 Prozent am Vortag auf 0,95 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,70 Prozent auf 135,74 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 153,07 Zähler.