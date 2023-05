 Börse in Frankfurt: Dax leicht gestiegen

Die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Montag in Grenzen gehalten. Angesichts des Schuldenstreits in den USA und einer Vielzahl ambivalenter Unternehmensnachrichten verzeichnete der Dax am Nachmittag ein Plus von 0,17 Prozent auf 15.941,47 Punkte. Damit bewegt sich der Leitindex weiter in der Spanne der vergangenen Wochen.

Frankfurt/Main Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag um 0,33 Prozent auf 27.426,13 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent auf 4324,09 Zähler hoch. Der Euro wurde zuletzt zu 1,0875 US-Dollar gehandelt und zeigte sich damit nach der Schwäche der vergangenen Tage etwas stabilisiert und auch höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0892 Dollar festgelegt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,25 Prozent am Freitag auf 2,30 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,19 Prozent auf 126,80 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,27 Prozent auf 135,68 Punkte.