 Börse in Frankfurt: Dax mit neuem Stabilisierungsversuch vor US-Daten

Börse in Frankfurt

Der zuletzt schwächelnde Dax hat am Donnerstag einmal mehr einen Stabilisierungsversuch unternommen. Vor neuen US-Inflationszahlen hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger allerdings in Grenzen. Der deutsche Leitindex konnte seine anfänglichen, moderaten Verluste zwar abschütteln. Über eine Stunde nach Handelsbeginn reichte es jedoch nur für ein Plus von 0,26 Prozent auf 12.204,05 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen dämmte bei 21.799,47 Punkten sein Minus auf 0,43 Prozent ein, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zuletzt noch 0,21 Prozent.