 Börse in Frankfurt: Dax mit verhaltenem Start vor US-Inflationsdaten

Vor wichtigen US-Inflationsdaten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt nicht allzuweit aus dem Fenster gelehnt. Im frühen Handel legte der Dax um 0,23 Prozent auf 15.343,19 Punkte zu. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 1,4 Prozent verloren und eine schwankungsreiche Woche mit einem Abschlag von gut einem Prozent beendet. Der MDax gewann am Montagmorgen 0,16 Prozent auf 28.439,20 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,4 Prozent. Der Fokus richtet sich bereits auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag.

Frankfurt/Main Die Aktien der Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Hensoldt hoben sich mit klaren Kursgewinnen vom Gesamtmarkt positiv ab. Die Rüstungsindustrie macht der Bundesregierung angesichts ausbleibender Aufträge aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen für die Bundeswehr Druck. Für Rheinmetall reichte es mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent für ein Rekordhoch. Hensoldt legten um 1,7 Prozent auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr zu. Dagegen gerieten die Papiere von Siltronic nach einer Analystenstudie mit minus 4,8 Prozent ins Hintertreffen. Die Privatbank Berenberg hatte die Titel des Wafer-Herstellers von „Buy” auf „Hold” abgestuft. Analyst Gustav Froberg sieht angesichts einer schwächeren Nachfrage nach Unterhaltungselektronik steigende Risiken für die kurzfristigen Ergebnisse von Siltronic. Noch schlimmer erwischte es die Anteilsscheine des Metallrecyclers Befesa, die als Schlusslicht im MDax um 7,1 Prozent absackten. Sie litten ebenfalls unter einer Abstufung. Die Analysten von Morgan Stanley senkten ihr Rating von „Overweight” auf „Equal-weight”. Die Aktien des Kupferkonzerns Aurubis stiegen hingegen als MDax-Spitzenreiter um 1,7 Prozent, nachdem Morgan Stanley sie von „Underweight” auf „Equal-weight” hochgestuft hatte.