 Börse in Frankfurt: Dax rutscht deutlich ab - Starker US-Arbeitsmarkt belastet

Unerwartet starke Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Sinkflug im Dax am Donnerstagnachmittag weiter beschleunigt. Der deutsche Leitindex rutschte mit zuletzt minus 1,66 Prozent auf 15.673,70 Punkte unter sein Tief aus dem Juni.

Frankfurt/Main In den USA waren in der Privatwirtschaft laut Daten des Dienstleisters ADP im vergangenen Monat fast eine halbe Million neue Stellen geschaffen worden, Ökonomen hatten nicht einmal mit der Hälfte gerechnet. Die Daten gelten als erste Orientierung vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag, der wiederum ein wichtiger Gradmesser für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank ist.

Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen baute seine Verluste am Donnerstag weiter aus und sank um 1,44 Prozent auf 27.037,88 Zähler. Auf europäischer Bühne ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 2,02 Prozent auf 4262,65 Punkte bergab.

Viele Anleger nahmen am vorletzten Handelstag der Woche in dem schwachen Umfeld lieber Gewinne bei gut gelaufenen Titeln mit. So standen etwa die Anteile am Sportartikelhersteller Adidas mit fünf Prozent Abschlag unter Druck, die Titel des Konkurrenten Puma verloren fast vier Prozent.

Der Euro kostete im Nachmittagshandel zuletzt 1,0874 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0879 Dollar festgesetzt. Am Anleihenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,51 Prozent am Vortag auf 2,60 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 123,64 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,88 Prozent auf 131,46 Zähler.