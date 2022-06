 Börse in Frankfurt: Dax sinkt nach EZB-Kurswechsel stärker

Börse in Frankfurt

Die angekündigte Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag zu Verlusten am Aktienmarkt geführt. Der deutsche Leitindex Dax sank um 1,71 Prozent auf 14.198,80 Punkte. Nach dem starken Pfingstmontag war es der dritte Handelstag in Folge mit Verlusten.