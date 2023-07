 Börse in Frankfurt: Dax stabilisiert sich leicht

Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Auftakt in die neue Börsenwoche weiter stabilisiert. Nach hohen Kursverlusten in der Vorwoche ging es für den Dax am Montag bis Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 15.673,16 Punkte aufwärts. Auch schwache Wirtschaftsdaten aus China schoben die Anleger dabei weitestgehend beiseite. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss nach der schwachen Vorwoche am Montag 0,08 Prozent höher bei 27.036,30 Zählern.

Frankfurt/Main Craig Erlam vom Broker Oanda sprach von einem generell eher ruhigen Handelstag, dem allerdings im Laufe der Woche noch mit Preisdaten vor allem aus den USA wichtige Ereignisse folgen dürften.

Fachleute lenken die Aufmerksamkeit nun vor allem auf die Verbraucherpreise für Deutschland am Dienstag und für die USA am Mittwoch. Am Donnerstag stehen zudem in den Vereinigten Staaten die Erzeugerpreise auf der Agenda.

Auf Unternehmensseite hierzulande setzten sich Rheinmetall-Papiere bis zum Abend mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent an die Dax-Spitze. Der Rüstungskonzern hat einen lukrativen Auftrag ergattert, die Bundeswehr und die niederländischen Streitkräfte haben Luftlandefahrzeuge vom Typ Caracal im Wert von bis zu 1,9 Milliarden Euro bestellt. Rund zwei Drittel des Auftrags entfallen auf die deutsche Seite, dafür fließt Geld aus dem Sondervermögen.

Aktien von Bayer gingen als einer der weiteren Top-Werte mit einem Plus von rund 1,6 Prozent aus dem Handel. Hier wirkte ein bereits am Freitagabend veröffentlichter Bericht der „Platow Börse” über eine mögliche Abspaltung der Agrarchemiesparte Crop Science nach.

Redcare Pharmacy standen noch deutlicher unter Druck und gaben als eines der MDax-Schlusslichter um 3,2 Prozent nach. Auf dem Kurs lasteten Bedenken, dass die E-Rezept-Einlösung mit der elektronischen Gesundheitskarte in Apotheken eine Benachteiligung für Online-Versender sein könnte.

Auch an den wichtigsten europäischen Börsen ging es zu Wochenbeginn moderat aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,47 Prozent auf 4256,51 Punkte und auch die Handelsplätze in Paris und London legten etwas zu. In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende mit knapp 0,3 Prozent im Plus.

Der Euro legte etwas zu und kostete zuletzt 1,0982 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Am Anleihenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,70 Prozent am Freitag auf 2,71 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 123,05 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,02 Prozent auf 131,01 Punkte.