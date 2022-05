 Börse in Frankfurt: Dax startet mit Plus

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Nach Gewinnen zum Wochenauftakt und herben Verluste am Vortag legten die Kurse nun wieder zu.

Frankfurt/Main Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 14.016 Zähler und setzte somit das Pendeln um die Marke von 14.000 Punkten fort. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,6 Prozent auf 29.070 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,7 Prozent zu. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen