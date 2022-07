 Börse in Frankfurt: Dax steigt um fast zwei Prozent

Zum Ende einer schwachen Woche hat der Dax deutlich zugelegt. Am Freitagnachmittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,84 Prozent bei 12.749,93 Punkten. Damit lag der Wochenverlust zu diesem Zeitpunkt bei etwa zwei Prozent. Erfreuliche US-Konjunkturdaten hatten einen positiven Einfluss.

Frankfurt/Main Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte zuletzt um 1,46 Prozent auf 25.371,33 Punkte zu, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,35 Prozent auf 3442,50 Zähler.

Der für die US-Wirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz war im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Zudem zogen die Einfuhrpreise im vergangenen Monat nicht so stark an wie befürchtet, und der Empire State Index, der die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York misst, verbesserte sich im Juli überraschend.

Am deutschen Aktienmarkt standen die Prognosesenkung der Software AG für eine wichtige Sparte sowie Geschäftszahlen von Drägerwerk im Mittelpunkt.

Die Aktien der Software AG verloren am MDax-Ende 2,3 Prozent auf 25,64 Euro - damit setzten sie ihre jüngste Talfahrt fort und rutschten auf den niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2020. Der Konzern senkte sein Jahresziel für den Auftragseingang in der Digitalisierungssparte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Drägerwerk-Titel sackten um 2,7 Prozent ab, nachdem der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern über einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang berichtet, aber den Ausblick bestätigt hatte. Das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen habe „ein weiteres Horror-Quartal” hinter sich, schrieb ein Händler.

Im Dax behaupteten die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Absatzzahlen für den Mai mit fast viereinhalb Prozent ihre Gewinne. Die Wolfsburger scheinen sich allmählich aus der Absatzkrise durch fehlende Mikrochips und Corona-Probleme im wichtigsten Markt China herauszuarbeiten und peilen dort eine rasche Erholung an.

Der Euro stieg zuletzt auf 1,0076 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0005 Dollar festgesetzt. Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen fiel von 1,09 Prozent am Vortag auf 0,95 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,70 Prozent auf 135,74 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,25 Prozent auf 153,08 Zähler.