 Börse in Frankfurt: Dax übersteigt kurzzeitig 16.000 Punkte

Nach einem Dax-Sprung über 16.000 Punkte im frühen Handel hat die Anleger am Dienstag der Mut schnell wieder verlassen. Vor wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche ließen sie sich nicht weiter aus der Reserve locken und agierten vorsichtig. So stand der deutsche Leitindex am Nachmittag 0,40 Prozent tiefer auf 15.859,05 Punkten.

Frankfurt/Main Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,48 Prozent auf 27 721,92 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund 0,5 Prozent. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,0965 US-Dollar gehandelt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,37 Prozent am Freitag auf 2,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,12 Prozent auf 125,63 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,52 Prozent auf 134,89 Punkte.