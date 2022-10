 Börse in Frankfurt: Dax unverändert - Wall Street verhagelt Wochenstart

Börse in Frankfurt

Eine schwache Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag den Wochenstart vermiest. Zeitweise sah es nach einem Ende der jüngsten Verlustserie aus, doch mit dem US-Börsenauftakt schmolzen sämtliche Gewinne im Dax wieder ab. Nach drei schwachen Handelstagen in Folge ging der deutsche Leitindex am Abend prozentual unverändert beim Stand von 12.272,94 Punkten aus dem Handel.