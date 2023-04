 Börse in Frankfurt: Dax verliert - Quartalszahlen durchwachsen

Am Donnerstag mit vielen Quartalsberichten fehlt dem Dax der Schwung. Sorgen über Teile der US-Bankenbranche bremsten. Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex nach, verringerte aber sein Minus zuletzt auf nur noch 0,15 Prozent. Damit notierte er bei 15.772,51 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,17 Prozent auf 27.418,66 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual kaum verändert.

Frankfurt/Main In New York hatte der Index Dow Jones Industrial am Vorabend nahe dem Tagestief geschlossen. Die Commerzbank hob daher am Morgen die derzeitige Risikoscheu der Anleger hervor. Erneute Bedenken über den regionalen Bankensektor in den USA belasteten die Aktienkurse.

Selbst starke Quartalszahlen vom Technologiekonzern Microsoft konnten dabei die Anleger insgesamt nicht mutiger stimmen. Nur an der Nasdaq-Börse war etwas Rückenwind spürbar. Dies könnte sich am Donnerstag nach guten Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta fortsetzen.

Quartalszahlen stehen am deutschen Markt am Donnerstag im Fokus. Im Dax überzeugte der Versorger RWE die Anleger, das Kursplus belief sich auf 2,7 Prozent. Deutsche-Bank-Aktien pendelten um ihren Vortagesschluss. Für BASF ging es um vier Prozent abwärts.

Bei der Deutschen Börse überlagerte ein Übernahmeangebot für den dänischen Datenanbieter Simcorp den starken Jahresauftakt des Börsenbetreibers. Die Aktien sackten um 6,3 Prozent ab.

Im MDax rückten die Lieferdienste Hellofresh und Delivery Hero mit ihren Bilanzen in den Blick, worauf die Kurse in unterschiedliche Richtungen ausschlugen: bei Delivery Hero nach unten mit 5,4 Prozent, bei Hellofresh nach oben mit 8,4 Prozent.