 Börse in Frankfurt: Dax zunächst stabilisiert am großen Verfallstag

Am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen könnten die Kurse am Freitag weiter schwanken. Im frühen Handel zeigte sich der Dax allerdings wenig bewegt nahe der Marke von 14.000 Punkten, die am Vortag erstmals seit mehr als einem Monat wieder unterschritten wurde. Im frühen Handel stand der Leitindex 0,07 Prozent höher bei 13 995,71 Punkten. Der MDax lag mit 25.289,59 Zähler in etwa auf Vortagsniveau. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich derweil knapp im Minus.

Frankfurt/Main Am Vortag war „das Zinsgespenst zurückgekehrt”, so formulierte es Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen von der Europäischen Zentralbank hatte dem Dax den größten Tagesverlust seit Juni eingebrockt. Daher steuert der Leitindex aktuell auf ein Wochenminus von 2,6 Prozent zu. Vor dem Wochenende könnten nun taktische Impulse das Aktiengeschäft dominieren, weil Terminkontrakte und Optionen auslaufen. An diesem Verfallstermin versuchen Investoren für gewöhnlich, die Index-Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Laut Altmann handelt es sich um den „größten und wichtigsten Optionsverfalltermin des Jahres”, bei dem auch die 14.000 Punkte eine bedeutende Rolle spielen dürften. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen