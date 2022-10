 Börse in Frankfurt: Deutliche Gewinne im Dax dank freundlicher Wall Street

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag letztlich an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft. Nachdem die Stimmung zunächst lange Zeit getrübt war, sorgte die freundliche Eröffnung der US-Börsen auch in Deutschland für steigende Kurse. Der Leitindex Dax schloss 0,94 Prozent höher bei 13.052,96 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte zog um 2,43 Prozent auf 23.807,17 Punkte an.

Frankfurt/Main An der Wall Street kamen die Quartalsberichte großer Konzerne bei den Anlegern überwiegend gut an. Dies trieb die Kurse dies- und jenseits des Atlantiks.

