 Börse in Frankfurt: Konjunkturoptimismus treibt Dax auf Rekordhoch

Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Freitag eine neue Höchstmarke erreicht. Mit einem Tagesplus von 0,8 Prozent auf 16.292 Punkte ließ der deutsche Leitindex am Nachmittag seine bisherige Bestmarke aus dem November 2021 hinter sich. Nach einem wochenlangen Geplänkel knapp unter 16.000 Zählern hatte vorsichtiger Optimismus über Fortschritte im Streit um eine Erhöhung der US-Schuldengrenze zur Abwendung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA frischen Schwung in den deutschen Aktienmarkt gebracht.