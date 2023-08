 Börse in Frankfurt: Kursgewinne bei deutschen Aktien dank starker China-Börsen

Börse in Frankfurt

Freundliche Vorgaben aus Fernost haben positiv auf den deutschen Aktienmarkt ausgestrahlt. Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren, dies sorgt für gute Stimmung und beschert den Handelsplätzen in China deutlichen Auftrieb. In Japan und Südkorea ging es zum Wochenbeginn mit den Aktien ebenfalls nach oben. Und auch an der Wall Street werden zur Startglocke etwas festere Kurse erwartet.