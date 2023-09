 Börse in Frankfurt: Ölpreis-Schub führt zu leichten Verlusten am Aktienmarkt

Ölpreis-Schub führt zu leichten Verlusten am Aktienmarkt

Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas weiter nachgegeben. Der Leitindex Dax fiel um 0,37 Prozent auf 15.714,13 Punkte, blieb damit aber in seiner Spanne zwischen 15.500 und 16.000 Punkten, in die er sich seit Anfang August befindet.