 Börse in Frankfurt: Sorgen um China und Inflation drücken Dax ins Minus

Börse in Frankfurt

Konjunktur- und Inflationssorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belastet. Der Dax fiel bis zum Mittag um 0,73 Prozent auf 15.789 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn noch ein Plus von rund einem halben Prozent geschafft hatte. Damit bleibt der Leitindex weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern stecken.