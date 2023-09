 Börse in Frankfurt: Steigender Ölpreis sorgt für Dax-Verlust

Ein deutlicher Anstieg der Ölpreise hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Der Leitindex Dax fiel um 0,35 Prozent auf 15.717,08 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,48 Prozent auf 27.533,54 Zähler nach unten. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx verlor 0,62 Prozent.

Frankfurt/Main Etwas auf die Stimmung drückt der Höhenflug der Ölpreise. Diese in der Nähe ihrer zehnmonatigen Höchststände, was wieder Inflations- und damit Konjunktursorgen weckt. Am Dienstag hatten die Rohölpreise kräftig zugelegt, weil Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen bis zum Jahresende verlängern.

An der Dax-Spitze stiegen die Papiere von Siemens Energy um ein Prozent und profitierten von einem Analystenkommentar. Der Energietechnikkonzern werde nicht angemessen gewürdigt und sei unterbewertet, schrieb der Experte Vladimir Sergievskiy von der britischen Investmentbank Barclays. Er bleibt zwar generell skeptisch für Hersteller von Windkraftanlagen wie die Tochter Siemens Gamesa, aber ein 50-prozentiger Kursverfall in den zurückliegenden drei Monaten sei nicht gerechtfertigt.

Unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax zogen die Anteilsscheine von United Internet um 1,7 Prozent an. Der Internetdienstanbieter steigt Mitte September in den MDax auf. Weichen müssen dafür die Papiere des Maschinenbauers Krones. Für sie ging es um 0,2 Prozent nach unten.