 Börse in Frankfurt: US-Arbeitsmarktdaten lassen Dax kalt

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag kaum auf die Bekanntgabe des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts reagiert. Der zuvor gut behauptete Dax notierte zuletzt 0,08 Prozent höher bei 14.496,52 Punkten.

Frankfurt/Main Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,2 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 0,44 Prozent auf 30.368,75 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent nach oben. Die Aktien von Adidas profitierten von positiven Signalen des nordamerikanischen Sportwarenhändlers Lululemon und verteuerten sich um 1,4 Prozent. Die Titel von Fresenius legten um 0,8 Prozent zu. Der Medizin- und Krankenhauskonzern will laut einem Pressebericht in seiner Flüssigmedizinsparte Kabi zahlreiche Jobs streichen. Nach einer Kaufempfehlung stiegen die Papiere von Rheinmetall um 3,6 Prozent. Die Aktien von Compugroup Medical reduzierten ihr anfängliches Minus von fast 9 Prozent auf zuletzt 3,9 Prozent. Das auf Arztpraxen spezialisierte Software-Unternehmen baut seine Führungsspitze um. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0714 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0692 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,10 Prozent am Vortag auf 1,14 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,26 Prozent auf 134,15 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,36 Prozent auf 149,69 Punkte.