 Börse in Frankfurt: Dax am US-Feiertag weiter stabilisiert

Nach der turbulenten Vorwoche bleibt der Dax am Montag auf Stabilisierungskurs. Da zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags keine frischen Impulse aus New York erwartet werden, war der Eifer der Anleger hierzulande aber bisher nicht groß.

Frankfurt/Main Nach einem frühen Sprung über die Marke von 13.200 Punkten notierte der deutsche Leitindex zur Mittagszeit moderat mit 0,15 Prozent im Plus bei 13.145,91 Zählern. Der MDax gewann zeitgleich 0,55 Prozent auf 27.210,29 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu. Die größten Kursgewinne im Dax gab es für die 3,8 Prozent höheren Titel des Kochboxenversenders Hellofresh, die in einem europaweit starken Einzelhandelsumfeld einen Stabilisierungsversuch wagten. Ähnliches galt für den Online-Händler Zalando mit plus 1,6 Prozent. Nicht mehr zum Dax zählt ab sofort der Essenslieferdienst Delivery Hero, dessen Papiere der Erholung aber nach zähem Start ebenfalls folgten, mit einem Anstieg um 2,8 Prozent. Nach kurzer Dax-Abstinenz wieder in die erste Börsenliga aufgerückt sind die Papiere des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers Beiersdorf, hier mischten sich die Papiere mit einem Anstieg um 1,8 Prozent auch unter die größten Indexgewinner. Eine gestrichene Kaufempfehlung durch Oddo BHF drückte auf der anderen Dax-Seite die Papiere von Siemens Healthineers mit 1,4 Prozent ins Minus - sie landeten damit fast am kürzlich erreichten Tief seit Anfang 2021. Analyst Daniel Wendorff blick inzwischen skeptischer auf die Margenentwicklung des Medizintechnikkonzerns. Unter den Nebenwerten fielen im MDax die Aktien von Varta nach einer Kaufempfehlung positiv auf. Eine Hochstufung auf „Buy” von Goldman Sachs ließ die Papiere des Batterieherstellers um 3,3 Prozent anziehen. Erstmals seit April kosteten sie wieder 90 Euro.