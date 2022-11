 Bolloré gibt Chefposten von Jaguar Land Rover ab

LONDON (dpa-AFX) -Der Chef des britischen Autobauers Jaguar Land Rover (JLR), Thierry Bolloré, hat seinen Rückzug angekündigt. Er werde aus "persönlichen Gründen" bis zum Ende des Jahres ausscheiden, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens am Mittwoch. Seine Rolle als CEO werde aber bereits unverzüglich vom bisherigen Finanzchef Adrian Mardell übernommen, teilte JLR mit.

LONDON "Ich bin immens stolz darauf, was wir zusammen bei Jaguar Land Rover in den vergangenen zwei Jahren erreicht haben", sagte Bolloré der Mitteilung zufolge. Der Wandel des Unternehmens hin zu einer nachhaltigen profitablen Zukunft im modernen Luxus-Geschäft komme gut voran, so der scheidende Manager. Dank seiner neuen Range Rover und Range-Rover-Sport-Modelle konnte das Unternehmen, eine Tochter des indischen Konzerns Tata Motors, die Verluste in der jüngsten Vergangenheit reduzieren.