Bolsonaro macht vor Staatsbegräbnis für die Queen Wahlkampf in London

RIO DE JANEIRO/LONDON (dpa-AFX) -Trotz eines deutlichen Rückstands in Umfragen hat sich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zwei Wochen vor der Präsidentenwahl siegessicher gezeigt. Bolsonaro äußerte sich in London, wo er sich anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für die gestorbene Queen Elizabeth II. aufhielt. "Es ist unmöglich, dass wir im ersten Durchgang nicht gewinnen", sagte Bolsonaro von der Residenz des brasilianischen Botschafters aus, vor der sich Anhänger versammelt hatten, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Sonntag berichtete. "Wo ich hinkomme, ist die Akzeptanz schlichtweg außergewöhnlich."