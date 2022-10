 Borrell: Können keine Pflanzenfresser unter Fleischfressern sein

MADRID (dpa-AFX) -Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Europäer angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und anderer Konflikte in der Welt mit drastischen Worten zu größeren militärischen Anstrengungen aufgerufen. "Wir können keine Pflanzenfresser in einer Welt der Fleischfresser sein", sagte der Chef der europäischen Diplomatie bei einer Konferenz in Madrid, wie die spanische Zeitung "El País" am Mittwoch berichtete. "Wenn wir überleben wollen, müssen wir etwas anderes sein. Wir müssen uns mit den Mitteln ausstatten, die notwendig sind, um mit diesen Bedrohungen fertig zu werden", fügte der Spanier demnach am Dienstagabend hinzu.

MADRID Zugleich zog er eine kritische Bilanz der bisherigen EU-Politik. "Ein wichtiger Teil unseres Wohlstands basierte auf billiger Energie aus Russland und Geschäften mit China", sagte Borrell. Nach der russischen Aggression in der Ukraine "ist es in Brüssel Mode zu sagen, dass dies das geopolitische Erwachen Europas ist", sagte er. Angesichts massiver russischer Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Städte brauche die Ukraine weitere Hilfen. "Am Montag treffen sich die EU-Außenminister und dann werden wir weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine beschließen", kündigte Borrell an.

