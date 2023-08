Branche fordert früheren Bier-Ausschank in britischen Pubs zu Großereignissen

LONDON (dpa-AFX) -Beim Finale der Frauen-Weltmeisterschaft zwischen England und Spanien durften viele Pubs in Großbritannien wegen des frühen Anstoßes erst zur zweiten Halbzeit Bier ausschenken. Nun fordert die Branche eine Gesetzeslockerung. Eine größere rechtliche Flexibilität, "um wichtige gesellschaftliche und sportliche Ereignisse zu feiern" sei wichtig für die langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Pubs, betonte der Verband British Beer and Pub Association (BBPA) am Dienstag.