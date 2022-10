Branche: Minihäuser haben in Deutschland noch keinen großen Markt

BERLIN (dpa-AFX) -Angesichts der hohen Bau- und Energiekosten in Deutschland nimmt das Interesse an Häusern mit besonders geringer Gesamtfläche nach Einschätzung von Experten zu. Ein Boom bei den sogenannten Tiny Houses mit etwa 15 bis 50 Quadratmetern ist allerdings nicht absehbar. "Jeder Quadratmeter Fläche kostet Geld. Und je kleiner, umso niedriger sind die Baukosten", sagte eine Sprecherin des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes der Deutschen Presse-Agentur. "Das macht ein Tiny House für den ein oder anderen interessant." Veränderungen in großem Stil sieht der Verband aber nicht: "Ich glaube, das ist ein Trend für eine sehr enge Zielgruppe."