Brexit-Experte: Rückkehr in EU in nächsten 15 Jahren ausgeschlossen

LONDON (dpa-AFX) -Eine Rückkehr Großbritanniens in die EU ist nach Einschätzung des britischen Politikwissenschaftlers Anand Menon in den kommenden 15 Jahren ausgeschlossen. Er sehe da absolut keine Chance, sagte der Leiter der Denkfabrik UK in a Changing Europe der Deutschen Presse-Agentur in London zum dritten Jahrestag des britischen EU-Austritts an diesem Dienstag.