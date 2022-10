Britische Innenministerin kündigt harten Kurs in Asylpolitik an

BIRMINGHAM (dpa-AFX) -Die neue britische Innenministerin Suella Braverman hat auf dem Parteitag der konservativen Torieseinen einen harten Kurs in der Migrationspolitik angekündigt. Alle, die auf illegalen Wegen ins Land kämen, würden zurückgeschickt oder nach Ruanda ausgeflogen, kündigte Braverman, deren Familie selbst eine Migrationsgeschichte hat, am Dienstag in Birmingham an. "Die Labour-Partei wird versuchen uns zu stoppen, die Liberaldemokraten werden verrückt werden und der "Guardian" wird zusammenbrechen", sagte sie mit Blick auf die Oppositionsparteien und die liberale Presse. "Fragt mich gar nicht erst nach den Anwälten."