Britische Regierung mit Kehrtwende bei Verbot von Windparks an Land

LONDON (dpa-AFX) -Die britische Regierung hat eine weitere Kehrtwende hingelegt. Unter dem Druck aus den eigenen Reihen kippte der konservative Premierminister Rishi Sunak am Dienstag ein Verbot für den Bau neuer Windparks an Land, wie britische Medien berichteten. Zuvor hatten mehrere Dutzend Abgeordnete, darunter Sunaks Vorgänger Liz Truss und Boris Johnson, Änderungen verlangt und gedroht, gegen ein Gesetz zur Angleichung der Lebensverhältnisse im ganzen Land ("Levelling Up") zu stimmen. Nun genehmigt die Regierung den Bau neuer Turbinen, falls die betroffenen Kommunen grünes Licht geben.