 Britischer Notenbankchef erwartet deutliche Abschwächung der Inflation

LONDON (dpa-AFX) -Der britische Notenbankchef Andrew Bailey hat einen deutlichen Rückgang der hohen Inflation in Großbritannien in Aussicht gestellt. Die Teuerung sei derzeit noch "unannehmbar hoch", sagte Baily am Montag laut Redetext in seiner "Mansion House"-Rede in London. In den kommenden Monaten sei aber mit einer Abschwächung der Inflation zu rechnen.

LONDON Bei der allgemeinen Preisentwicklung ist nach Einschätzung von Baily sogar mit einem deutlichen Rückgang der Jahresrate zu rechnen. Dabei hätten die starken Zinserhöhungen der britischen Notenbank ihre volle Wirkung noch nicht entfalten können. Die Bank of England hatte den Leitzins zuletzt im Juni um 0,50 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent angehoben. Seit etwa anderthalb Jahren hat die Notenbank den Leitzins in teilweise starken Schritten immer wieder angehoben, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Baily machte aber auch deutlich, dass die Preise und die Löhne nach wie vor zu stark steigen, um das von der Bank of England anvisierte Inflationsziel von zwei Prozent erreichen zu können. An den Finanzmärkten wird daher fest mit weiter steigenden Zinsen in Großbritannien gerechnet. Bis Frühjahr 2024 werden zusätzliche Zinsanhebungen von rund 1,5 Prozentpunkten erwartet. Der Forderung, die Notenbank solle wegen der hohen Teuerung ihr Inflationsziel anheben, hatte Bailey zuletzt eine Absage erteilt.