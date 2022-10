 British-Airways-Mutter IAG überrascht mit gutem Sommergeschäft - Kurssprung

LONDON (dpa-AFX) -Eine starke Nachfrage im Sommer nach Flugtickets hat der British-Airways-Mutter IAG im Tagesgeschäft unerwartet viel Gewinn eingebracht. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten dürfte im dritten Quartal etwa 1,2 Milliarden Euro erreicht haben, teilte der Mutterkonzern der Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level überraschend am Donnerstag in London mit. Die Buchungen für den Rest des Jahres lägen auf dem erwarteten Niveau, und es gebe keine Anzeichen einer Schwäche. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie der International Airlines Group (IAG) baute ihre Kursgewinne am frühen Nachmittag auf rund neun Prozent aus.

LONDON Bisher hatte IAG-Chef Luis Gallego lediglich eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum zweiten Quartal sowie ein positives Ergebnis für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt. Im zweiten Quartal belief sich der bereinigte operative Gewinn auf 287 Millionen Euro. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal will IAG am 28. Oktober vorlegen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen