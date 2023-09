 Bulgarien entschärft Sprengkörper auf Drohne - wohl aus Ukraine-Krieg

SOFIA (dpa-AFX) -An der bulgarischen Schwarzmeerküste ist ein auf einer Drohne befestigter Sprengkörper entschärft worden, der Behörden zufolge wohl aus dem Ukraine-Krieg stammt. Der Sprengkörper sei von einem Spezialteam der Seestreitkräfte direkt am Fundort des beschädigten Flugapparats im Ort Tjulenowo im Nordosten des Landes entschärft worden, teilte das Verteidigungsministerium in Sofia am Montag mit. Es war zunächst unklar, wie die Drohne ans Ufer gelangt war - ob sie aus der Luft gefallen oder von der Strömung angespült wurde - und ob es sich um eine russische oder ukrainische Drohne handelt.

SOFIA Ein Hotelier hatte seiner eigenen Darstellung zufolge das Wrack der Drohne am Sonntagabend entdeckt und die Behörden alarmiert. "Ich kann noch nicht sagen, wem die Drohne gehört und woher sie gekommen ist", sagte Verteidigungsminister Todor Tagarew am Montag. Man könne aber mit Sicherheit vermuten, dass sie mit dem Krieg in Zusammenhang stehe, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, sagte er. "Dieser Krieg ist unvermeidlich mit höheren Risiken für unsere Sicherheit verbunden", sagte der Minister weiter. Auch im benachbarten Rumänien waren an drei Stellen im Donaudelta unweit der ukrainischen Grenze im September Trümmer von Drohnen gefunden worden. Rumäniens Außenministerium warf Russland die Verletzung des rumänischen Luftraums vor.