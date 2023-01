Bulgarien will Pipeline-Projekt gemeinsam mit Griechenland umsetzen

SOFIA (dpa-AFX) -Das EU-Mitglied Bulgarien ist am Bau einer Erdölpipeline gemeinsam mit Griechenland interessiert, um seine Versorgung zu sichern. Die Regierung in Sofia billigte am Mittwoch ein entsprechendes Memorandum zwischen den Energieministerien beider Länder.